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        Antalya'da "Diriliş Buluşmaları" etkinliği düzenlendi

        Antalya'da, İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde düzenlenen "Diriliş Buluşmaları" programında, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 22:37 Güncelleme: 07.01.2024 - 22:51
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        Antalya'da "Diriliş Buluşmaları" etkinliği düzenlendi
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        Antalya'da, İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde düzenlenen "Diriliş Buluşmaları" programında, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı.

        Kepez ilçesindeki Turgut Özal Spor Salonu'nda, "Filistin" başlığıyla düzenlenen programa, çok sayıda kişi ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla katıldı. Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        İHH Mütevelli Heyeti Başkanvekili Hüseyin Oruç, yaptığı konuşmada, her zaman Filistin halkının yanında olduklarını ifade etti.

        Umudun hep olacağını anlatan Oruç, "Biz varsak yaşıyorsak umudumuz olur. 7 Ekim zaferiyle beraber bu umudu sadece kendi memleketimize değil, her tarafta ulaştırmamız lazım. Özellikle 7 Ekim zaferini yazanlara Türkiye'den umudu, yalnız olmadıklarını göstermemiz gerekiyor." diye konuştu.

        Oruç, 7 Ekim'in büyük bir zafer olduğuna dikkati çekerek gelecek günlerde ateşkes umudu olabileceğini ifade etti.

        Gazze'de yaşayanların, 2010'da Mavi Marmara ile yola çıkmalarına sebep olan ablukadan daha sıkı bir ablukayla karşı karşıya kalabileceklerini dile getiren Oruç, şunları kaydetti:

        "Onun için bu programlara dahil olarak iki sorumluluğu hatırlatmak istiyoruz. Hiçbir ablukaya evet demeden yardıma devam etmeliyiz. Gazze'deki kardeşlerimizin yanında durmamız gerekiyor. Boykota da devam edeceğiz. Özellikle ismi ön plana çıkan birkaç markanın bu dönemde ayakta durmadığını görmemiz lazım. Hamburger yemeyince, o markanın kahvesini içmeyince bir şey kaybetmiyoruz. İnşallah boykotta da sonuç alıcı bir şekilde hareket edip, Filistin'in yanında olduğumuzu göstermemiz gerekiyor."

        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın gönderdiği video mesaj programda katılımcılara izletildi.

        "Diriliş Buluşmaları"nda Adem Ergül, Ramazan Kayan, İsmail Manca, Muhammed Emin Yıldırım ve Nureddin Yıldız da konuşma gerçekleştirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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