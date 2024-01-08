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        Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Pendikspor'a konuk olacak

        Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme maçında yarın Siltaş Yapı Pendikspor ile deplasmanda karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 10:13 Güncelleme: 08.01.2024 - 10:13
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        Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Pendikspor'a konuk olacak
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        Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme maçında yarın Siltaş Yapı Pendikspor ile deplasmanda karşılaşacak.

        Mücadele, Pendik Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak.

        Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde ilk deplasman maçına çıkacak Akdeniz ekibinde sarı kart cezalısı Veysel Sarı ile Sagiv Jehezkel, bu maçta forma giyemeyecek.

        Geçen hafta Sergen Yalçın yönetimindeki ilk maçında Corendon Alanyaspor ile sahasında 0-0 berabere kalan ve bu sezon 18 karşılaşmada 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlılar, haftaya 25 puanla 9. sırada girdi.

        Pendikspor ise ligde 15 puanla 19. sırada bulunuyor.

        Akdeniz ekibi, Siltaş Yapı Pendikspor ile 17 Ocak Çarşamba günü de Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda bu kez Antalya'da karşı karşıya gelecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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