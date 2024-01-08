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        Antalya'da jandarmadan motosiklet denetimi

        Antalya'da motosiklet sürücülerine yönelik denetimler yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 16:16 Güncelleme: 08.01.2024 - 16:30
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        Antalya'da jandarmadan motosiklet denetimi
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        Antalya'da motosiklet sürücülerine yönelik denetimler yapıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 6-7 Ocak'ta Antalya merkez ve ilçelerinde motosiklet kazalarını en aza indirmek, kaza sonrası ölüm ve yaralanmaları azaltmak amacıyla denetimler yaptı.

        95 farklı kontrol noktasındaki denetimlere, 85 ekip, 185 personel katıldı.

        Denetimlerde 415 sürücüye idari para cezası uygulanırken 1 çalıntı motor ile 31 aranan kişi yakalandı.

        Ayrıca 65 araç trafikten men edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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