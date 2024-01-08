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        Alanya'da evinin önünde fenalaşan kişi hastanede öldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde oturduğu binanın önünde fenalaşan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 16:17 Güncelleme: 08.01.2024 - 16:17
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        Alanya'da evinin önünde fenalaşan kişi hastanede öldü
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde oturduğu binanın önünde fenalaşan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Konaklı Mahallesi'nde yaşayan Gürhan Dönertaş (51) oturduğu binanın önünde fenalaştı. Komşuları tarafından çağırılan sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Dönertaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Dönertaş'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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