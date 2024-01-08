Alanya'da evinin önünde fenalaşan kişi hastanede öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde oturduğu binanın önünde fenalaşan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Konaklı Mahallesi'nde yaşayan Gürhan Dönertaş (51) oturduğu binanın önünde fenalaştı. Komşuları tarafından çağırılan sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Dönertaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Dönertaş'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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