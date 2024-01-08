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        Antalya'da "Food Product 2024" tanıtımı

        Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ (ANFAŞ) tarafından 6-9 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek 30. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas (Food Product 2024) Fuarı'nın tanıtım toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 22:54 Güncelleme: 08.01.2024 - 23:29
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        Antalya'da "Food Product 2024" tanıtımı
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        Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ (ANFAŞ) tarafından 6-9 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek 30. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas (Food Product 2024) Fuarı'nın tanıtım toplantısı yapıldı.

        Antalya Ticaret ve Sanayi Odasının (ATSO) toplantı salonundaki törenin açılışında konuşan ANFAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bıdı, fuarların ihracatın görünmeyen kapısı olduğunu, şehrin tanıtımına ve ekonomisine katkısının çok büyük olduğunu söyledi.

        Antalya'nın ilerleyen tarihlerde birçok fuara daha ev sahipliğini yapacağını belirten Bıdı,"Tüm dünyayı buraya davet ettik, bu fuarlar bizim değil Antalya'nın. Antalya'yı tüm dünyaya tanıtıp alıcıyla satıcıyı bir araya getiriyoruz." dedi.

        ATSO Başkanı Ali Bahar da Antalya'nın geliştirmeye açık birçok yönünün olduğunu, şikayet etmeden çok çalışmaları gerektiğini belirtti.

        Türkiye ve dünyadan sektör profesyonellerini bir araya getirecek olan Food Product 2024'ün tanıtım toplantısına, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİK) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere ile sektör temsilcileri katıldı.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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