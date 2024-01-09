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        Antalya Devlet Opera ve Balesi "Fındıkkıran" balesini sahneleyecek

        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), 11, 16 ve 18 Ocak'ta "Fındıkkıran" balesini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 11:23 Güncelleme: 09.01.2024 - 11:38
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        Antalya Devlet Opera ve Balesi "Fındıkkıran" balesini sahneleyecek
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        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), 11, 16 ve 18 Ocak'ta "Fındıkkıran" balesini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

        Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, yeni yıl kutlamaları ile özdeşleşmiş ve dünyaca ünlü bale topluluklarınca sahnelenen "Fındıkkıran" balesi Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde bu sezon son kez sahnelenecek.

        Libretto ve koreografisi Armağan Davran ve Volkan Ersoy'a ait eserde, Antalya DOB orkestrasını şef Hakan Kalkan yönetirken, eserin başkemancılığını Koray Önel üstlenecek.

        Çaykovski'nin bestelediği son bale olan eserin dekor tasarımı Gürcan Kubilay, kostüm tasarımı Aydan Çınar, ışık tasarımı ise Mustafa Eski imzası taşıyor.

        Stahlbaum ailesinin evindeki yılbaşı partisinde Clara'ya hediye edilen "Fındıkkıran" adlı bebeğin prense dönüşmesinin ve ardından gelişen olayların anlatıldığı eserde, "Fındıkkıran" rolünü Yağızhan Danış, "Clara"yı Chisato Ishikawa, "Şeker Perisi"ni Milina Fidan Özbek, "Drosselmeyer"i Evren İskender ve "Kral Fare" rolünü Burak Burçak canlandıracak.

        Eser, 11, 16 ve 18 Ocak saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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