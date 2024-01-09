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        Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı transfer yolcularla 16 milyonu aştı

        Antalya'ya 2023 yılında hava yoluyla 16 milyon 84 bin 737 turist geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 11:35 Güncelleme: 09.01.2024 - 11:35
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        Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı transfer yolcularla 16 milyonu aştı
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        Antalya'ya 2023 yılında hava yoluyla 16 milyon 84 bin 737 turist geldi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dünyanın gözde turizm merkezlerinden Antalya, geçen yıl turizmde tüm zamanların rekorunu kırdı.

        2023'te dış hatlardan 15 milyon 689 bin 258 turistin geldiği Antalya'ya, farklı havalimanlarından transferlerle de 395 bin 479 yolcu ulaştı. Böylece Antalya'ya, 2023'te hava yoluyla 16 milyon 84 bin 737 turist geldi.

        Ülkeler özelinde bakıldığında, Antalya'ya en fazla turistin geldiği ülke Rusya oldu. Rusya'yı Almanya, İngiltere, Polonya, Hollanda, Kazakistan, Romanya, Çekya, İsrail ve Ukrayna takip etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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