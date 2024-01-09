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        Antalya'da Aşık Veysel'i Anma Satranç Turnuvası düzenlendi

        Antalya'da halk ozanı Aşık Veysel anısına satranç turnuvası gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 11:46 Güncelleme: 09.01.2024 - 11:55
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        Antalya'da Aşık Veysel'i Anma Satranç Turnuvası düzenlendi
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        Antalya'da halk ozanı Aşık Veysel anısına satranç turnuvası gerçekleştirildi.

        Turnuva, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Antalya Şubesi işbirliğinde vakfın cemevinde düzenlendi.

        İki gün süren turnuvada 7-12 yaş arasındaki 150 çocuk mücadele etti.

        Rakiplerini bir eleyerek kürsüye çıkmaya hak kazanan sporculara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Güven Ulutekin madalya ve kupa verildi.

        Turnuvada, 7 yaş kategorisinde Tunç Hasan Yavuz birinci, Doğan Demir ikinci, Demiralp Mert Türkay üçüncü oldu. 8 yaş kategorisinde Yiğit Şimşek birinci, Mete Furkan Karacan ikinci, Aybars Dönmez üçüncü oldu. 10 yaş kategorisinde ise Tunç Kaplan birinci, Yusuf Selim Taşlıçay ikinci, Batın Akçay üçüncü sırada yer aldı. 12 yaş kategorisinde Mehmet Alp Soysal birinci, Kayra Anıl Gümüş ikinci, Rüzgar Çekiçoğlu üçüncü oldu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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