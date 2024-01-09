Antalya'da motosikletle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

Antalya'nın Kepez ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Altınova Mahallesi Serik Caddesi'nde 17 yaşındaki Mert Turgut'un kullandığı motosikletle, sürücüsü henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç çarpıştı.

Ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Turgut, müdahale rağmen kurtarılamadı.

Turgut'un cenazesinin Kurşunlu Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Öte yandan, gözaltına alınan hafif ticari araç sürücüsünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

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