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        Antalya'da motosikletle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

        Antalya'nın Kepez ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 14:18 Güncelleme: 09.01.2024 - 14:25
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        Antalya'da motosikletle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Altınova Mahallesi Serik Caddesi'nde 17 yaşındaki Mert Turgut'un kullandığı motosikletle, sürücüsü henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç çarpıştı.

        Ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Turgut, müdahale rağmen kurtarılamadı.

        Turgut'un cenazesinin Kurşunlu Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

        Öte yandan, gözaltına alınan hafif ticari araç sürücüsünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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