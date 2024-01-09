Stat:AlanyaOba Stadı

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Emir Eray Eyisoy, Hüseyin Aylak

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj (Dk. 90+2 Fatih Aksoy), Lima, Aliti, Balkovec (Dk. 75 Furkan Bayır), Richard, Leroy Fer, Oğuz Aydın, Janvier (Dk. 75 Eduardo), Yusuf Özdemir, Efecan Karaca (Dk. 29 Cordova)

MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Hanousek (Dk. 66 Bajic) Kaan Güneren, Pedrinho, Morutan (Dk. 86 Mert Çetin), Efkan Bekiroğlu, Chatzigiovanis, Macheda (Dk. 46 Atakan Çankaya)

Goller: Dk. 48 Balkovec (Corendon Alanyaspor), Dk. 68 Radakovic (MKE Ankaragücü)

Kırmızı kartlar: Dk. 43 Efkan Bekiroğlu (MKE Ankaragücü) Dk. 59 Leroy Fer (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 31 Hanousek, Dk. 61 Radakovic (MKE Ankaragücü), Dk. 61 Hadergjonaj, Dk. 65 Balkovec, (Dk. 58 Efecan Karaca - yedek kulübesinde iken) (Corendon Alanyaspor)

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