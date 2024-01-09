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        Futbol: Trendyol Süper Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 19:29 Güncelleme: 09.01.2024 - 19:29
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:AlanyaOba Stadı

        Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Emir Eray Eyisoy, Hüseyin Aylak

        Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj (Dk. 90+2 Fatih Aksoy), Lima, Aliti, Balkovec (Dk. 75 Furkan Bayır), Richard, Leroy Fer, Oğuz Aydın, Janvier (Dk. 75 Eduardo), Yusuf Özdemir, Efecan Karaca (Dk. 29 Cordova)

        MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Hanousek (Dk. 66 Bajic) Kaan Güneren, Pedrinho, Morutan (Dk. 86 Mert Çetin), Efkan Bekiroğlu, Chatzigiovanis, Macheda (Dk. 46 Atakan Çankaya)

        Goller: Dk. 48 Balkovec (Corendon Alanyaspor), Dk. 68 Radakovic (MKE Ankaragücü)

        Kırmızı kartlar: Dk. 43 Efkan Bekiroğlu (MKE Ankaragücü) Dk. 59 Leroy Fer (Corendon Alanyaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 31 Hanousek, Dk. 61 Radakovic (MKE Ankaragücü), Dk. 61 Hadergjonaj, Dk. 65 Balkovec, (Dk. 58 Efecan Karaca - yedek kulübesinde iken) (Corendon Alanyaspor)

        ANTALYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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