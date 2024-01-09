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        Alanya'da seyir halindeyken alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi

        Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeki minibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 20:34 Güncelleme: 09.01.2024 - 20:46
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        Alanya'da seyir halindeyken alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeki minibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Tosmur Mahallesi Okul Caddesi'nde seyir halinde olan bir minibüs, belirlenemeyen nedenle alev aldı.

        Aracı park eden sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

        Polis yolda güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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