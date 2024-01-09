Alanya'da seyir halindeyken alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi

Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeki minibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tosmur Mahallesi Okul Caddesi'nde seyir halinde olan bir minibüs, belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Aracı park eden sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

Polis yolda güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.