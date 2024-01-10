Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da, tarımsal eğitim ve öğretimin 178. yıl dönümü kutlandı

        Antalya'da "Tarımsal Eğitim ve Öğretimin 178. Yıl Dönümü" dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 14:56 Güncelleme: 10.01.2024 - 14:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da, tarımsal eğitim ve öğretimin 178. yıl dönümü kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'da "Tarımsal Eğitim ve Öğretimin 178. Yıl Dönümü" dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Antalya Ziraat Mühendisleri Odası işbirliğiyle Ziraat Fakültesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programa konuşmacı olarak Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Muhammed Zeki Durak katıldı.

        Durak, yaptığı konuşmada, coğrafi işaretli ürünler ve markalaşma konusunda gelişimin sağlanmasına yönelik ciddi çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

        Sınai mülkiyetin önemini vurgulayan Durak, 1970'li yıllarda şirketlerin büyük miktarda bina, arsa ve arazi gibi fiziki değerlere sahip olduğunu ancak bugün bu değer yapısının yüzde 90'ını markalar, patent ve tescil gibi unsurların oluşturduğunu dile getirdi.

        Şirketlerin AR-GE ve araştırma yatırımlarıyla büyüme hızının çok daha yüksek olduğuna dikkati çeken Durak, "Ülkemizde şu an sahip olduğumuz yerli, yabancı patentlere, faydalı modellere baktığımızda geçerli olan 14 bin patent sürecimiz var. Ülkemiz aslında bu patent sürecinde ciddi bir ivme kazandı. Faydalı modelde başvuru sayılarımızda, uluslararası başvurularda ciddi artışlar söz konusu. Dünyada bir oyuncu olmak istiyorsanız gerçekten fikri mülkiyete önem vermeniz gerekiyor." dedi.

        - "En çok marka başvurusu yapan 4'üncü ülkeyiz"

        Durak, Kovid-19 salgını sonrası özellikle e- ticaret pazarlarında çok sayıda markalaşma süreci olduğunu kaydetti.

        Türkiye'nin markalaşma alanında başarılı olduğunu belirten Durak, "Marka konusunda iyiyiz. Dünyada en çok marka başvurusu yapan 4'üncü ülkeyiz. Avrupa'da birinci sıradayız. Tasarım başvurularında da ciddi bir ivme kazandık. Dünyada Çin'den sonra ikinci, Avrupa'da birinci sıradayız. Bu rakamlarda ülkemizdeki gelişimin göstergeleridir." diye konuştu.

        Durak, coğrafi işaretli ürün sayılarının da artırıldığını ve farkındalık oluşturulmaya çalışıldığını ifade ederek şöyle devam etti:

        "Coğrafi işaretli ürünlerde son dönemlerde ciddi artış elde ettik. Sayılarımız artırıldı ama coğrafi işaret almış olmanın önemi ve farkındalık konusunda yapılması gereken ciddi işler söz konusu. Başvurusu devam eden tescilli AB coğrafi işaretli ürünlerimiz 18, önümüzdeki günlerde 19 olacak. 45 devam eden başvuru sürecimiz, 5 geleneksel ürün adı başvurumuz var."

        Gaziantep'in 102 coğrafi tescilli ürünle birinci sırada yer aldığını kaydeden Durak, Antalya'nın ise 16 coğrafi işaretli ürüne sahip olduğunu aktardı.

        AB coğrafi işaretli ürün pazarındaki ekonomik büyüklüğe değinen Durak, "Bu pazardan yeterince pay alabiliyor muyuz, alamıyoruz. Bununla ilgili hem mevzuat anlamında çalışmalar yapılmalı, hem de markalaşmayla ilgili farkındalık oluşturmamız gereken bir süreçteyiz. AB tescilli 3 bin 207 coğrafi işaretli ürün söz konusu ve ekonomik büyüklüğü 2017 verilerine göre 74,76 milyar avro." dedi.

        Durak, Türkiye'deki ekonomik büyüklüğün ise yaklaşık 5 milyar avro olduğunu ve büyük bir potansiyeli bulunduğunu sözlerine ekledi.

        Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker ise tarım alanlarındaki azalmaya dikkati çekerek, üretimin devamlılığı noktasında tarım alanlarını korumaya yönelik çalışmaların önemini vurguladı.

        Ziraat Fakültesi Dekanı Mustafa Erkan, dünya nüfusunun her geçen gün arttığını belirterek, beslenme ihtiyacını karşılamak için tarımsal üretimin büyük oranda artırılması gerektiğini kaydetti.

        Konuşmaların ardından Antalya Ziraat Mühendisleri Odası tarafından meslekte 30. yılını tamamlayanlara plaket takdim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sürücüler dikkat! Trafikte yol kesmişti! İşte verilen ceza!
        Sürücüler dikkat! Trafikte yol kesmişti! İşte verilen ceza!
        Soyguncular kuyumcuyu vurdu!
        Soyguncular kuyumcuyu vurdu!
        Epstein belgelerinde şok 'kaset' iddiası
        Epstein belgelerinde şok 'kaset' iddiası
        Bonucci için flaş paylaşım!
        Bonucci için flaş paylaşım!
        Prof. Dr. Naci Görür, 2 depremi değerlendirdi!
        Prof. Dr. Naci Görür, 2 depremi değerlendirdi!
        Arda Güler'in Real Madrid transferinin perde arkası
        Arda Güler'in Real Madrid transferinin perde arkası
        Gemide kazan patladı! Türk mühendisin feci ölümü
        Gemide kazan patladı! Türk mühendisin feci ölümü
        Sacha Boey'a PSG kancası!
        Sacha Boey'a PSG kancası!
        Asgari ücret artışı BES'e yaradı
        Asgari ücret artışı BES'e yaradı
        Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk edecek
        Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk edecek
        Minibüs markete daldı! Öğrenciler dehşeti yaşadı
        Minibüs markete daldı! Öğrenciler dehşeti yaşadı
        Beşiktaş transferi açıkladı
        Beşiktaş transferi açıkladı
        Metrobüs arızası üst geçide yansıdı
        Metrobüs arızası üst geçide yansıdı
        Bardaktan boşanır gibi yağdı! Bir günde doluluk oranı ne kadar arttı?
        Bardaktan boşanır gibi yağdı! Bir günde doluluk oranı ne kadar arttı?
        Ti'ye aldılar
        Ti'ye aldılar
        Ekvador'da çete lideri hapishaneden kaçtı: Ülke karıştı!
        Ekvador'da çete lideri hapishaneden kaçtı: Ülke karıştı!
        10 maddede Togg'un yeni modeli: T10F
        10 maddede Togg'un yeni modeli: T10F
        2024’te ne kadar vergi ödeyeceğiz?
        2024’te ne kadar vergi ödeyeceğiz?
        Kripto varlık düzenlemesi son aşamada
        Kripto varlık düzenlemesi son aşamada
        Kentsel dönüşümde kira desteği artırıldı
        Kentsel dönüşümde kira desteği artırıldı

        Benzer Haberler

        Antalya Devlet Opera ve Balesi "La Boheme" operasını sahneleyecek
        Antalya Devlet Opera ve Balesi "La Boheme" operasını sahneleyecek
        Doğa yürüyüşünde kaybolan Rus turist aranıyor
        Doğa yürüyüşünde kaybolan Rus turist aranıyor
        Yorgun düşen kara akbaba 'B10', parkta yakalanıp tedaviye alındı
        Yorgun düşen kara akbaba 'B10', parkta yakalanıp tedaviye alındı
        Bisikletin yıldızları Antalya'da yarışacak
        Bisikletin yıldızları Antalya'da yarışacak
        Görme engelliler sportif ve sanatsal becerilerle hayatlarına "renk" katıyor
        Görme engelliler sportif ve sanatsal becerilerle hayatlarına "renk" katıyor
        Türk mühendis, görevli olduğu Malta bayraklı gemideki kazan patlamasında öl...
        Türk mühendis, görevli olduğu Malta bayraklı gemideki kazan patlamasında öl...