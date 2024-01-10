Antalya Valiliğinden açıklama
Antalya Valiliğince, Alanya Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesinde öğrenim gören 2 kız öğrenci hakkında çıkan haberler üzerine inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Antalya Valiliğince, Alanya Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesinde öğrenim gören 2 kız öğrenci hakkında çıkan haberler üzerine inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında ilimiz Alanya Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesinde öğrenim gören iki kız öğrenci hakkında çıkan haberlerle ilgili olarak Valiliğimizce gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verdi.
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