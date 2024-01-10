Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya Valiliğinden açıklama

        Antalya Valiliğince, Alanya Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesinde öğrenim gören 2 kız öğrenci hakkında çıkan haberler üzerine inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 20:13 Güncelleme: 10.01.2024 - 20:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya Valiliğinden açıklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya Valiliğince, Alanya Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesinde öğrenim gören 2 kız öğrenci hakkında çıkan haberler üzerine inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında ilimiz Alanya Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesinde öğrenim gören iki kız öğrenci hakkında çıkan haberlerle ilgili olarak Valiliğimizce gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Maçta gol sesi var!
        Maçta gol sesi var!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MHP, 55 başkan adayını açıkladı
        MHP, 55 başkan adayını açıkladı
        Galatasaray ve PSG el sıkıştı!
        Galatasaray ve PSG el sıkıştı!
        44 yıl haksız yere hapis yattı, 25 milyon dolar alacak
        44 yıl haksız yere hapis yattı, 25 milyon dolar alacak
        Hakan Ural'dan G.Saray ve F.Bahçe'ye çağrı
        Hakan Ural'dan G.Saray ve F.Bahçe'ye çağrı
        Havayolu ve demir-çelikte ne oluyor?
        Havayolu ve demir-çelikte ne oluyor?
        Bonucci İstanbul'da!
        Bonucci İstanbul'da!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Grip yayılıyor! Bu uyarılara dikkat!
        Grip yayılıyor! Bu uyarılara dikkat!
        Harcama limitleri belli oldu!
        Harcama limitleri belli oldu!
        Mağazada kadın cinayeti! İş yerinde öldürüldü
        Mağazada kadın cinayeti! İş yerinde öldürüldü
        Arda Güler'in Real Madrid transferinin perde arkası
        Arda Güler'in Real Madrid transferinin perde arkası
        Metin Akpınar'a iyi geldi
        Metin Akpınar'a iyi geldi
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Parçalanmış cesedi bulunmuştu! Cenazeye katılan kardeş gözaltında!
        Parçalanmış cesedi bulunmuştu! Cenazeye katılan kardeş gözaltında!
        Ti'ye aldılar
        Ti'ye aldılar
        Epstein belgelerinde şok 'kaset' iddiası
        Epstein belgelerinde şok 'kaset' iddiası
        Asgari ücret artışı BES'e yaradı
        Asgari ücret artışı BES'e yaradı
        Beşiktaş transferi açıkladı
        Beşiktaş transferi açıkladı

        Benzer Haberler

        Alanya'da Basın Envanteri Sergisi açıldı
        Alanya'da Basın Envanteri Sergisi açıldı
        Antalya'da "Güney Kariyer Fuarı"nda iş dünyası temsilcileri ve gençler bulu...
        Antalya'da "Güney Kariyer Fuarı"nda iş dünyası temsilcileri ve gençler bulu...
        Alanya'da, depremzede ikizlerin ahlaksız iftira ile yurttan atıldığı iddias...
        Alanya'da, depremzede ikizlerin ahlaksız iftira ile yurttan atıldığı iddias...
        Antalya'da kayıp başvurusu yapılan Rus turist için arama çalışması başlatıl...
        Antalya'da kayıp başvurusu yapılan Rus turist için arama çalışması başlatıl...
        Manavgat'ta firari hükümlü yakalandı
        Manavgat'ta firari hükümlü yakalandı
        Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı
        Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı