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        Dizi ve filmlerde işlenen doğru senaryolar organ bağışını artırıyor

        AYŞE YILDIZ - Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, geçen yıl 212 böbrek, 46 karaciğer nakli yaptıklarını belirterek, dizi ve filmlerde organ nakline ilişkin işlenen doğru senaryoların bağışlara pozitif yansıdığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 11:00 Güncelleme: 11.01.2024 - 11:00
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        Dizi ve filmlerde işlenen doğru senaryolar organ bağışını artırıyor
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        AYŞE YILDIZ - Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, geçen yıl 212 böbrek, 46 karaciğer nakli yaptıklarını belirterek, dizi ve filmlerde organ nakline ilişkin işlenen doğru senaryoların bağışlara pozitif yansıdığını söyledi.

        Aydınlı, AA muhabirine, merkezde normal nakillerin yanı sıra pediatri böbrek ve karaciğer nakillerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Geçen yılın ilk aylarında beyin ölümünden bağışların çok az olduğunu dile getiren Aydınlı, "Ancak son aylarda beyin ölümü gerçekleşen kişilerin bağış oranlarında artış oldu. Halkımıza iyi anlatabilirsek bunun karşılığını da alabiliyoruz. Bağışlar iyi olunca bekleyen hastalarımız organ buldular. Onların mutluluğu bizi de mutlu etti." diye konuştu.

        Aydınlı, 2023'te 13'ü kadavradan 212 böbrek, 4'ü kadavradan 46 karaciğer nakli gerçekleştirdiklerini aktararak, 2024'te pankreas nakli yapacaklarını, bununla ilgili tüm altyapıyı tamamladıklarını bildirdi.

        Bağışlanan organların insan vücudundaki gibi çalışmaya devam etmesini ve hastalıklı organların iyileşmesini sağlayan perfüzyon cihazlarıyla ilgili sistemleri aktifleştirdiklerini anlatan Aydınlı, daha fazla hastanın hayata tutunmasını sağlamak için mücadele ettiklerini vurguladı.

        Bazı hastaların canlı verici bulamadığını, bağış oranlarının artması gerektiğini ifade eden Aydınlı, canlı vericili nakillerde donörün de ameliyat edilerek riske sokulabildiğine işaret etti.

        - "Kadavradan bağışlar artmalı"

        Gelişmiş ülkelerde beyin ölümünden yapılan bağışlarla nakillerin gerçekleştiğine dikkati çeken Aydınlı, "Onlar yüzde 80 beyin ölümünden aldıkları organları naklederken bizde beyin ölümünden bağışlanan kadavradan organ nakli yüzde 3,4." ifadesini kullandı.

        Medyadaki haberlerin yanı sıra dizi ve filmlerde organ naklinin önemini anlatan senaryoların işlendiğine değinen Aydınlı, şunları kaydetti:

        "Medyanın haberleri, dizi ve filmlerdeki görüntüler bağışçıları çok etkiliyor. Bağışları daha da artırmamız gerekiyor. Senaryolarda doğru mesajların verilmesi önemli, milletimize doğru aktarıldığında iyi sonuçlar alıyorsunuz. Bağış oranlarına pozitif yansıyor. Bazen senaristler dizinin, filmin heyecanını artırmak için yanlış bilgiler de verebiliyor. Bu tip durumlarda doğrusunu ne kadar anlatsak da senaryodaki kadar etkili olmayabiliyor. "

        Aydınlı, beyin ölümünden organ bağışı yapan birisinin organlarının alınabilmesi için hastanın yoğun bakımda olması gerektiğini hatırlatarak, beyin ölümü tanısının da en az iki hekimin testleri sonucu konulduğunu sözlerine ekledi.

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