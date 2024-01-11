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        Yeni doğan çinçilya yavrusu "Hera" doğal yaşam parkının maskotu oldu

        SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da kutuda "Ne olur onlara iyi bakın." notuyla doğal yaşam parkının kapısına bırakılan çinçilyaların dünyaya gelen yavrusu "Hera", ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 11:02 Güncelleme: 11.01.2024 - 11:02
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        Yeni doğan çinçilya yavrusu "Hera" doğal yaşam parkının maskotu oldu
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        SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da kutuda "Ne olur onlara iyi bakın." notuyla doğal yaşam parkının kapısına bırakılan çinçilyaların dünyaya gelen yavrusu "Hera", ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nın giriş kapısına 2 ay önce kutuda oyuncakları, banyo yaptığı özel kumu ve yiyecekleriyle bırakılan 2 çinçilya, veteriner kliniğinde sağlık kontrolleri ve karantina süreçleri tamamlandıktan sonra ziyaretçilerle buluştu.

        Yerden ısıtmalı, yaz-kış aynı sıcaklık ve nem oranına sahip, ultraviyole ışık ile güneş ışınları almasının sağlandığı özel kafeslere konulan çinçilyaların bir yavrusu dünyaya geldi.

        Görevlilerin "Hera" adını verdiği yavru, doğal yaşam parkının maskotu oldu.

        - "Bırakıldıklarını görünce şaşırmıştık"

        Antalya Doğal Yaşam Parkı Müdürü Aygül Arsun, AA muhabirine, çinçilyaların Güney Amerika kıtasına özgü bir kemirgen türü olduğunu söyledi.

        Postu için avlanmaları nedeniyle çinçilyaların neslinin azaldığını ifade eden Arsun, dişilerin tek eşli olduğunu ve ortalama 111 gün süren gebeliğin ardından yavrularını dünyaya getirdiğini kaydetti.

        Arsun, çinçilyaların çok sosyal hayvanlar olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

        "Küçük bir kafeste sıfır masrafla çocuklara sevdirebilirsiniz. 'Maddi durumum artık yetmiyor. Ne olur onlara iyi bakın.' notuyla bırakıldıklarını görünce şaşırmıştık. Zaman zaman bu şekilde hayvanlar bırakılıyor ama çinçilyaların bırakılması bizi de şaşırtmıştı. İklimlendirme koşullarından beslenmesine kadar özenle bakıyoruz. Özel yemleri, banyo yapması için özel kumu var."

        Dişi çinçilyanın 2 hafta önce kendilerine de sürpriz yaparak bir doğum gerçekleştirdiğini anlatan Arsun, "Doğal yaşam parkında ilk defa çinçilya yavrusunun dünyaya gelmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Çok güzel dişi bir yavrumuz oldu. Ziyaretçiler yavruyu çok merak ediyor. Dakikalarca kafeslerinin önünden ayrılmıyorlar. Burada onların spor yaptığı, oyun alanları da var. Özellikle o anları görmek için insanlar çinçilyaların bulunduğu alana geliyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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