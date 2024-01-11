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        Antalya'da 85 elektrikli skuter sürücüsüne ceza uygulandı

        Antalya'da kurallara uymayan 85 elektrikli skuter sürücüsüne ceza yazıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 12:09 Güncelleme: 11.01.2024 - 12:29
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        Antalya'da 85 elektrikli skuter sürücüsüne ceza uygulandı
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        Antalya'da kurallara uymayan 85 elektrikli skuter sürücüsüne ceza yazıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, turizmin ve trafiğin yoğun olduğu yollarda yol üzerine ya da kaldırımlara park ederek yaya ve motorlu trafik güvenliğini tehlikeye sokan elektrikli skuterlara yönelik denetimler yaptı.

        Denetimlerde kural ihlali yapan 85 elektrikli skuter kullanıcısına ceza yazılıdı.

        Ayrıca elektrikli skuterlar da trafikten men edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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