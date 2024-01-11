Antalya'da korsan taşımacılık yapan 61 sürücüye ceza

Antalya'da korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen 61 araç sürücüsüne ceza yazıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde korsan taşımacılık ile mücadele kapsamında denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde, korsan taşımacılık yapan 61 sürücüye ceza uygulanırken araçlar da trafikten men edildi.

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