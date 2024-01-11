Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da korsan taşımacılık yapan 61 sürücüye ceza

        Antalya'da korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen 61 araç sürücüsüne ceza yazıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 12:25 Güncelleme: 11.01.2024 - 12:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da korsan taşımacılık yapan 61 sürücüye ceza
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'da korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen 61 araç sürücüsüne ceza yazıldı.

        Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde korsan taşımacılık ile mücadele kapsamında denetimler gerçekleştirdi.

        Denetimlerde, korsan taşımacılık yapan 61 sürücüye ceza uygulanırken araçlar da trafikten men edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İşte Süper Lig'de yeni yabancı kuralı
        İşte Süper Lig'de yeni yabancı kuralı
        Epstein belgelerindeki Türkiye detayları hakkında bilinenler
        Epstein belgelerindeki Türkiye detayları hakkında bilinenler
        "2023'ü 8,8 milyar dolarlık dış finansmanla kapattık"
        "2023'ü 8,8 milyar dolarlık dış finansmanla kapattık"
        "Saldırıya uğrarsanız size yardım etmem"
        "Saldırıya uğrarsanız size yardım etmem"
        Dünyanın en güçlü pasaportları
        Dünyanın en güçlü pasaportları
        Dikkat! Kanser riskini artırıyor
        Dikkat! Kanser riskini artırıyor
        "Önünde hiçbir güç duramaz"
        "Önünde hiçbir güç duramaz"
        İSKİ, 2 aylık bilançoyu açıkladı!
        İSKİ, 2 aylık bilançoyu açıkladı!
        Dünyanın en iyi çorbaları sıralandı
        Dünyanın en iyi çorbaları sıralandı
        Galatasaray, Sivasspor'a konuk olacak
        Galatasaray, Sivasspor'a konuk olacak
        CHP'de 21 ilin adayları belli oldu
        CHP'de 21 ilin adayları belli oldu
        Miras kalan 25 milyon euroyu bağışlamayı planlayan Avusturyalı
        Miras kalan 25 milyon euroyu bağışlamayı planlayan Avusturyalı
        Öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! Cezası belli oldu!
        Öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! Cezası belli oldu!
        Yunan adalarına kapıda vize ne zaman?
        Yunan adalarına kapıda vize ne zaman?
        "Fenerbahçe öğrendi!"
        "Fenerbahçe öğrendi!"
        Dizi görüşmeleri askıda tiyatroya devam
        Dizi görüşmeleri askıda tiyatroya devam
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        Galatasaray'da Sivas önlemleri!
        Galatasaray'da Sivas önlemleri!
        Genç nüfus azalıyor
        Genç nüfus azalıyor
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"

        Benzer Haberler

        Antalya'da 85 elektrikli skuter sürücüsüne ceza uygulandı
        Antalya'da 85 elektrikli skuter sürücüsüne ceza uygulandı
        Kumar borcu yüzünden 3 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaralayan sanığa 88 yıl 4 a...
        Kumar borcu yüzünden 3 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaralayan sanığa 88 yıl 4 a...
        Yeni doğan çinçilya yavrusu "Hera" doğal yaşam parkının maskotu oldu
        Yeni doğan çinçilya yavrusu "Hera" doğal yaşam parkının maskotu oldu
        Dizi ve filmlerde işlenen doğru senaryolar organ bağışını artırıyor
        Dizi ve filmlerde işlenen doğru senaryolar organ bağışını artırıyor
        Antalya'da 3 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaralayan sanığa 88 yıl 4 ay hapis cez...
        Antalya'da 3 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaralayan sanığa 88 yıl 4 ay hapis cez...
        Yolda yürürken koçun saldırısına uğradı
        Yolda yürürken koçun saldırısına uğradı