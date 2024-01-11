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        Serik'te kütüphaneye gelen öğrencilere çorba ve çay ikramı

        Antalya'nın Serik ilçesinde Millet Kütüphanesi'ne ders çalışmaya gelen öğrencilere belediye tarafından ücretsiz çorba ve çay ikramında bulunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 14:06 Güncelleme: 11.01.2024 - 14:10
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        Serik'te kütüphaneye gelen öğrencilere çorba ve çay ikramı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde Millet Kütüphanesi'ne ders çalışmaya gelen öğrencilere belediye tarafından ücretsiz çorba ve çay ikramında bulunuyor.

        Serik Millet Bahçesi içinde yer alan Millet Kütüphanesi'nde ders çalışmaya gelen üniversite ve lise öğrencilerine Serik Belediyesi tarafından saat 09.00-22.00 saatleri arasında ücretsiz olarak çorba ve çay dağıtımı yapılıyor.

        Kütüphanenin kafeteryasında zaman öğrencilerle bir araya gelen Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, öğrencilerin istek ve şikayetlerini dinliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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