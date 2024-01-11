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        AK Parti Antalya Milletvekili Taş ve Emniyet Müdürü Çevik'ten AGC'ye ziyaret

        AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Ethem Taş ve İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Antalya Gazeteciler Cemiyeti'ni (AGC) ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 15:49 Güncelleme: 11.01.2024 - 16:27
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        AK Parti Antalya Milletvekili Taş ve Emniyet Müdürü Çevik'ten AGC'ye ziyaret
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        AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Ethem Taş ve İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Antalya Gazeteciler Cemiyeti'ni (AGC) ziyaret etti.

        Milletvekili Taş, AGC Başkanı İdris Taş ve Yönetimi Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Cemiyetin önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini vurgulayan milletvekili Taş, basının vatandaşlar ile kurumlar arasında köprü vazifesi gördüğünü söyledi.

        Taş, basın tarihine ışık tutan fotoğraf, gazete ve kitapların yanı sıra mesleğin ayrılmaz parçaları fotoğraf makinesi ve ekipmanların sergilendiği Basın Galerisini gezdi.

        İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik de AGC'yi ziyaret ederek, kentte yaptıkları önemli operasyonlar hakkında bilgi verdi.

        Suç örgütlerine yönelik kararlı mücadele yürüttüklerini aktaran Çevik, gazetecilerin önemli görev üstlendiğini ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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