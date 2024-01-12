Alanyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman yaptı.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen idmana oyuncular ısınma hareketleriyle başladı.
Daha sonra dar alanda pas çalışması yapan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmayla tamamladı.
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