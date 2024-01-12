Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        GÜNCELLEME - Antalya merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheli tutuklandı

        Antalya merkezli 10 ilde, çıkar amaçlı suç örgütlerine yönelik "Vurgun Operasyonu"nda adliyeye sevk edilen 29 zanlıdan 21'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 20:01 Güncelleme: 12.01.2024 - 20:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Antalya merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya merkezli 10 ilde, çıkar amaçlı suç örgütlerine yönelik "Vurgun Operasyonu"nda adliyeye sevk edilen 29 zanlıdan 21'i tutuklandı.

        Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında suç örgütünün kendi kontrolünde bulunan şirketlerin üzerinden 11 farklı şirket sahibini 50 milyon 440 bin lira dolandırıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan 32 zanlıdan 29'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünün ardından 29 zanlı, adliyeye sevk edildi, 3 şüpheli ise emniyetteki işlemlerin ardından salıverildi.

        Şüphelilerden 21'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        - Olay

        Antalya İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, 9 Ocak'ta, çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yapılan çalışmada 5 farklı şirket üzerinden 11 ayrı müştekinin 50 milyon 440 bin lirasının dolandırıldığını tespit etmiş, Antalya merkezli Ankara, İstanbul, Kocaeli, Kayseri, Denizli, Diyarbakır, Isparta, Çorum ve Afyonkarahisar'da 34 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 32 şüpheli yakalanmış, zanlılara ait 3 depodaki mallara, sahte çekler ve çok sayıda dijital materyale el konulmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İki genç kız doğal gaz zehirlenmesinden hayatını kaybetti
        İki genç kız doğal gaz zehirlenmesinden hayatını kaybetti
        AYM Başkanı Arslan'dan açıklama
        AYM Başkanı Arslan'dan açıklama
        Doğal gaz sızıntısından 16 kişi zehirlendi!
        Doğal gaz sızıntısından 16 kişi zehirlendi!
        Süper Lig'de 16. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 16. haftanın panoraması
        F.Bahçe'den G.Saray'a çağrı!
        F.Bahçe'den G.Saray'a çağrı!
        13 yaşındaki futbolculara saldırdılar!
        13 yaşındaki futbolculara saldırdılar!
        Testere piyasadan nasıl çıkılır?
        Testere piyasadan nasıl çıkılır?
        Seçil Erzan: MASAK herkesin hesaplarını incelesin!
        Seçil Erzan: MASAK herkesin hesaplarını incelesin!
        "Emekli maaşlarına ilişkin çalışma var"
        "Emekli maaşlarına ilişkin çalışma var"
        Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Erden Timur'dan Icardi açıklaması!
        Erden Timur'dan Icardi açıklaması!
        BankAVM!
        BankAVM!
        ABD ve İngiltere, Yemen'de Husi hedeflerini vurdu
        ABD ve İngiltere, Yemen'de Husi hedeflerini vurdu
        Ayasofya'da yeni düzenleme başlıyor
        Ayasofya'da yeni düzenleme başlıyor
        Meslek eğitiminin lise eğitimindeki payı ne oldu?
        Meslek eğitiminin lise eğitimindeki payı ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı açıklayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı açıklayacağız
        'Mansur başkan ile sıkıntım olmadı, asla olmaz'
        'Mansur başkan ile sıkıntım olmadı, asla olmaz'
        İsrail'e 'soykırım davası'nda kritik gün
        İsrail'e 'soykırım davası'nda kritik gün
        Aylardır aranıyordu... Nihayet bulundu
        Aylardır aranıyordu... Nihayet bulundu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        50 milyon lira dolandıran 29 şüpheli adliyeye sevk edildi (2)
        50 milyon lira dolandıran 29 şüpheli adliyeye sevk edildi (2)
        Alanyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı
        Alanyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı
        Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası Antalya'da yapılacak
        Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası Antalya'da yapılacak
        Antalya Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası´na ev sahipliği yapacak
        Antalya Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası´na ev sahipliği yapacak
        Antalya'da kayıp Rus turistin cansız bedeni bulundu (2)
        Antalya'da kayıp Rus turistin cansız bedeni bulundu (2)
        Antalya'da iş kadınını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası...
        Antalya'da iş kadınını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası...