Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalyaspor, Trabzonspor'u evinde yenmek istiyor

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor'un başkanı Sinan Boztepe, "Trabzonspor karşılaşmasına iyi hazırlandık. İnşallah sahamızda 3 puan alacağız. Bizim için önemli bir maçta önemli bir galibiyet olacak." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 09:17 Güncelleme: 13.01.2024 - 09:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalyaspor, Trabzonspor'u evinde yenmek istiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor'un başkanı Sinan Boztepe, "Trabzonspor karşılaşmasına iyi hazırlandık. İnşallah sahamızda 3 puan alacağız. Bizim için önemli bir maçta önemli bir galibiyet olacak." dedi.

        Boztepe, gazetecilere yaptığı açıklamada, teknik direktörleri Sergen Yalçın'ın takımı ve şehri tanımaya çalıştığını ifade etti.

        Siltaş Yapı Pendikspor deplasmanından 3 puanla döndüklerini anımsatan Boztepe, "İnşallah Trabzon maçında da aynı şey olacak. Trabzonspor karşılaşmasına iyi hazırlandık. Sahamızda 3 puan alacağız. Bizim için önemli bir maçta önemli bir galibiyet olacak." dedi.

        Antalyaspor'un başarılı olması için çaba gösterdiklerini dile getiren Boztepe, "Sergen hoca ile aynı düşüncede olduğumuz için anlaştık. Kendisiyle futbol şubemiz transfer konusunda toplantılar yapıyor. 3 futbolcu transferi yapmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

        Boztepe, geçmişten kalan futbolcu borcu nedeniyle transfer engeli bulunduğunu ancak küçük rakamlar nedeniyle konulan bu engeli kısa sürede kaldıracaklarını kaydetti.

        Bir gazetecinin, "Sergen hoca ile Türkiye Kupası'nı kazanırsa ve Süper Lig'de ilk 4'e girerse ekstra para alacak şekilde anlaşıldı. Bu nedenle hocanın gençleri ikinci plana attığı iddiaları var." şeklindeki yorumuna Boztepe, "Bu doğru bir bilgi değil. Sergen hoca gençleri oynatan bir hoca. Para kazanma amaçlı böyle bir şey yapmaz. Eminim buna. Kupa için anlaşma benim kişisel teklifimde. Bunun ekstra parasını da bir yöneticimiz ödeyecek. Antalyaspor'a maliyeti olmayacak." ifadelerini kullandı.

        Futbolcuları Saric'in bonservisini almak istediklerine dikkati çeken Boztepe, kaleci Helton'un da sakatlıktan çıktıktan sonra çok iyi bir performans sergilediğini vurguladı.

        Boztepe, Helton'un riskli bir durumunun olduğunu yine sakatlanması halinde zor duruma düşmemek adına yedek bir kaleci transferi yapmayı planladıklarını kaydetti.

        Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF), 2024-2025 sezonundan itibaren gelecek 3 sezonda Süper Lig'de yabancı oyuncu sayısının 12'ye, sonraki iki sezonda ise 11'e düşürülmesi yönünde aldığı kararın hatırlatılması üzerine Boztepe, "Bunu doğru buluyorum. Yerli ve milli oyuncularımızın da olması lazım. Yabancı oyunculara ciddi paralar veriyoruz. Türk futbolcular bu sayede fırsat bulur." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MSB acı haberi duyurdu: 9 şehit
        MSB acı haberi duyurdu: 9 şehit
        TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
        TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        AK Parti, CHP ve İYİ Parti seçim çalışmalarını iptal etti
        AK Parti, CHP ve İYİ Parti seçim çalışmalarını iptal etti
        Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı
        Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı
        Seçil Erzan'dan ek savunma: Bülent beyin parası Fırat ve Semih'e gitti!
        Seçil Erzan'dan ek savunma: Bülent beyin parası Fırat ve Semih'e gitti!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 5 bölgede kar var!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 5 bölgede kar var!
        Moodys, Türkiye'nin kredi notunu pozitife çevirdi
        Moodys, Türkiye'nin kredi notunu pozitife çevirdi
        7 Süper Lig kulübüne transfer yasağı!
        7 Süper Lig kulübüne transfer yasağı!
        İki genç kız doğal gaz zehirlenmesinden hayatını kaybetti
        İki genç kız doğal gaz zehirlenmesinden hayatını kaybetti
        Fenerbahçe her alanda zirvede!
        Fenerbahçe her alanda zirvede!
        AYM Başkanı Arslan'dan açıklama
        AYM Başkanı Arslan'dan açıklama
        Süper Lig'de 16. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 16. haftanın panoraması
        Gezeravcı: Bu sadece bir başlangıç
        Gezeravcı: Bu sadece bir başlangıç
        F.Bahçe'den G.Saray'a çağrı!
        F.Bahçe'den G.Saray'a çağrı!
        13 yaşındaki futbolculara saldırdılar!
        13 yaşındaki futbolculara saldırdılar!
        Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Özbek'ten flaş açıklamalar!
        "Emekli maaşlarına ilişkin çalışma var"
        "Emekli maaşlarına ilişkin çalışma var"
        BankAVM!
        BankAVM!
        Meslek eğitiminin lise eğitimindeki payı ne oldu?
        Meslek eğitiminin lise eğitimindeki payı ne oldu?

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Antalya merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına al...
        GÜNCELLEME - Antalya merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına al...
        50 milyon lira dolandıran 29 şüpheli adliyeye sevk edildi (2)
        50 milyon lira dolandıran 29 şüpheli adliyeye sevk edildi (2)
        Alanyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı
        Alanyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı
        Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası Antalya'da yapılacak
        Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası Antalya'da yapılacak
        Antalya Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası´na ev sahipliği yapacak
        Antalya Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası´na ev sahipliği yapacak
        Antalya'da kayıp Rus turistin cansız bedeni bulundu (2)
        Antalya'da kayıp Rus turistin cansız bedeni bulundu (2)