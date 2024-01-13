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        Alanya'da boğulma tehlikesi geçiren 2 turist kurtarıldı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren Polonyalı 2 turist, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 19:09 Güncelleme: 13.01.2024 - 19:09
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        Alanya'da boğulma tehlikesi geçiren 2 turist kurtarıldı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren Polonyalı 2 turist, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

        Kleopatra Plajı'nda denize giren Polonya uyruklu G.T.K (54) ve arkadaşı bir süre yüzdükten sonra dev dalgaların arasında hareket etmekte zorlandı.

        Durumu fark eden vatandaşlar denize girerek, boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiyi çıkardı. Turistlerden G.T.K'nin hareket etmediğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan G.T.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer turistin ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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