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        Antalya'da sabah namazında şehitler için dua edildi

        Antalya'da terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlarda şehadete kavuşan Mehmetçikler ve tüm şehitler için dua edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 10:29 Güncelleme: 14.01.2024 - 10:29
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        Antalya'da sabah namazında şehitler için dua edildi
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        Antalya'da terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlarda şehadete kavuşan Mehmetçikler ve tüm şehitler için dua edildi.

        Tarihi Yivliminare Camisi'nde sabah namazının ardından Yasin-i Şerif ile salavatlar okundu, İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya tarafından şehitler için dua edildi.

        Program, camiye gelen vatandaşlara ikramlıkların verilmesiyle son buldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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