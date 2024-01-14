Antalya'da sabah namazında şehitler için dua edildi Antalya'da terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlarda şehadete kavuşan Mehmetçikler ve tüm şehitler için dua edildi.

Antalya'da terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlarda şehadete kavuşan Mehmetçikler ve tüm şehitler için dua edildi.

Tarihi Yivliminare Camisi'nde sabah namazının ardından Yasin-i Şerif ile salavatlar okundu, İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya tarafından şehitler için dua edildi.

Program, camiye gelen vatandaşlara ikramlıkların verilmesiyle son buldu.