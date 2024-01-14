ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon:AkdenizÜniversitesi Gazi Mustafa Kemal

Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Burak Erkan, Çağatay Taşkın

Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol: Niray Sena Aral, Hazal Çetin, Bone 24, Günesh Denise Karaoğlan, Arzu Asiye Özdemir 4, Özge Kavurmacıoğlu 8, Elif Emirtekin, Brown 16, Henderson 27, Kautelia 2, Helin Boybeyi

Melikgazi Kayseri Basketbol: Cuic 24, Ellenberg Wiley 9, Fatmanur Karataş 1, Merve Arı 3, Ayşegül Günay Aladağ 6, Candan Eylül Dikmen, Petronyle 27, Goncagül Kavak, Damla Gezgin, Nazlı Gökdemir, Holmes 10, Feray Dalkılıç

1. Periyot: 15-28

Devre: 31-50

3. Periyot: 50-60

ANTALYA

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