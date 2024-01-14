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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 15:34 Güncelleme: 14.01.2024 - 15:34
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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        Salon:AkdenizÜniversitesi Gazi Mustafa Kemal

        Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Burak Erkan, Çağatay Taşkın

        Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol: Niray Sena Aral, Hazal Çetin, Bone 24, Günesh Denise Karaoğlan, Arzu Asiye Özdemir 4, Özge Kavurmacıoğlu 8, Elif Emirtekin, Brown 16, Henderson 27, Kautelia 2, Helin Boybeyi

        Melikgazi Kayseri Basketbol: Cuic 24, Ellenberg Wiley 9, Fatmanur Karataş 1, Merve Arı 3, Ayşegül Günay Aladağ 6, Candan Eylül Dikmen, Petronyle 27, Goncagül Kavak, Damla Gezgin, Nazlı Gökdemir, Holmes 10, Feray Dalkılıç

        1. Periyot: 15-28

        Devre: 31-50

        3. Periyot: 50-60

        ANTALYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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