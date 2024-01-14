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        Antalyaspor-Trabzonspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Bitexen Antalyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın, mücadeleden bir puanla ayrılmanın kendileri açısından üzücü olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 19:07 Güncelleme: 14.01.2024 - 19:07
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        Antalyaspor-Trabzonspor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Bitexen Antalyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın, mücadeleden bir puanla ayrılmanın kendileri açısından üzücü olduğunu söyledi.

        Yalçın, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Trabzonspor karşısında çok iyi mücadele ettiklerini belirtti.

        Oyunu kontrol ettiklerini ifade eden Yalçın, kazanmak adına futbolcularının sürekli pozisyon ürettiğini anlattı.

        Yalçın, mücadelelerinden dolayı oyuncularına teşekkür ederek, "Bir puanla ayrılmak bizim için üzücü oldu. Üç maçlık periyotta buradayız. Çok antrenman yapma fırsatımız olmadı. Daha çok maç oynayarak takımı hazırlamaya çalışıyoruz. Yavaş yavaş çok daha iyi oyunlar oynayarak, iyi sonuçlar almayı arzuluyoruz." değerlendirmesini yaptı.

        Yoğun maç periyodunun futbolcuları zorladığına değinen Sergen Yalçın, 17 Ocak Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Siltaş Yapı Pendikspor ile oynayacakları maçı kazanmaları durumunda kupa ile ilgili bir planlama yapabileceklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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