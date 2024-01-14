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        Antalyaspor-Trabzonspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında konuk olduğu Bitexen Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, "Bugünkü mücadeleyi rakip kazanabilirdi, biz de kazanabilirdik." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 19:21 Güncelleme: 14.01.2024 - 19:21
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        Antalyaspor-Trabzonspor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında konuk olduğu Bitexen Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, "Bugünkü mücadeleyi rakip kazanabilirdi, biz de kazanabilirdik." dedi.

        Avcı, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki şehitlerden dolayı Türk milletine başsağlığı diledi.

        Deneyimli teknik adam, futbolun iyileştirici gücü olduğunu ve ülkede bu spor branşının her zor zamanlarda bile oynandığını anlattı.

        72 saatte üçüncü maçlarını oynadıklarını ifade eden Avcı, Afrika Uluslar Kupası'nda olan ve sakatlığı bulunan oyuncularından dolayı kadroda sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi.

        Sakat oyunculara Bakasetas'ın da eklendiğini aktaran Avcı, bu eksiklikleri bahane olarak görmediğini belirterek, "Ligin iyi takımı Antalyaspor ile oynadık. Zor bir maç olacaktı. Maçın başında golü bulduk. Baskı yapmak istedik, rakip sahaya geçtiğimiz zaman topu çabuk kaybetmemek gerekiyordu. Bunu yapamadık, çok kayıplar yaptık. Bugünkü mücadeleyi rakip kazanabilirdi, biz de kazanabilirdik. Oyun kalitesini bazen ben de beğenmiyorum. Bugün bir puanla ayrıldık. İyi dinleneceğiz, perşembe günü kupa maçına hazırlanacağız." diye konuştu.

        Avcı, Avrupa kupalarına katılma ve Türkiye Kupası'nı kazanma arzusunda olduklarını vurguladı.

        Transfer politikalarında bir değişiklik olmadığını anlatan Avcı, yabancı kotasının dolu olduğunu, transfer çalışmalarına kulübün menfaatleri doğrultusunda devam edeceklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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