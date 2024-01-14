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        Antalyaspor, İsrailli oyuncusu Jehezkel'i kadro dışı bıraktı

        Antalyaspor Kulübü, Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaptığı hareketten dolayı İsrailli oyuncu Sagiv Jehezkel'i kadro dışı bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 19:49 Güncelleme: 14.01.2024 - 19:49
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        Antalyaspor, İsrailli oyuncusu Jehezkel'i kadro dışı bıraktı
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        Antalyaspor Kulübü, Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaptığı hareketten dolayı İsrailli oyuncu Sagiv Jehezkel'i kadro dışı bıraktı.

        Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Bugün Trabzonspor ile oynadığımız karşılaşmanın 68'inci dakikasında attığı golden sonra bileğindeki yazıyı paylaşarak ülkemizin milli değerlerine aykırı hareket ettiği görülen Sagiv Jehezkel'in yönetim kurulu kararı ile kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir. Yönetim kurulumuz, sonunda şampiyonluk ya da kupa bile olsa, ülkemizin hassasiyetlerine karşı davranışlarda bulunulmasına asla müsaade etmeyecektir."

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