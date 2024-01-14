Alanyaspor, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı

Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 17 Ocak Çarşamba günü evinde Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki idmanda, RAMS Başakşehir maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer futbolcular, ısınma hareketleri, dar alanda pas organizasyonları ve koşunun ardından çift kale maç oynadı.

Akdeniz ekibi, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

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