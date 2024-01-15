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        Antalya Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısı yapıldı

        Antalya Büyükşehir Belediyesinin ocak ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 16:57 Güncelleme: 15.01.2024 - 16:57
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        Antalya Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısı yapıldı
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        Antalya Büyükşehir Belediyesinin ocak ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        Meclis üyesi Mesut Kocagöz başkanlığında belediyenin meclis salonunda yapılan toplantı, Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen askerleri anmak amacıyla saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunduktan sonra başladı.

        Toplantıda 175 madde görüşülerek karara bağlandı.

        Meclis üyelerinin siyah kurdele takarak katıldığı toplantıya AK Parti meclis üyeliğinden istifa eden Kemal Sarıyıldız'ın yerine Binnaz Büyükkurt, İyi Parti meclis üyeliğinden istifa eden Özcan Balcı yerine Mehmet Çetin meclis üyeliğine seçildi.

        Toplantıda, denetim komisyonu için gizli oylama yapıldı, oylama sonucunda CHP adına Hasan Ali Acar ve Ali Polat, AK Parti’den Muhammet Ural ve Hasan Cumhur Göncü, MHP'den ise Avni Atay denetim komisyonuna seçildi.

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