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        Cornelia Masters Golf Turnuvası sona erdi

        Cornelia Hotels grubu tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Cornelia Masters Golf Turnuvası'nın şampiyonu Cullinan Golf Kulübü oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 11:10 Güncelleme: 16.01.2024 - 11:10
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        Cornelia Masters Golf Turnuvası sona erdi
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        Cornelia Hotels grubu tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Cornelia Masters Golf Turnuvası'nın şampiyonu Cullinan Golf Kulübü oldu.

        Belek'teki Cornelia Golf Kulübü sahasında gerçekleştirilen ve her takımın en iyi üç oyuncusunun katıldığı Cornelia Masters Golf Turnuvası sona erdi.

        Türkiye Golf Federasyonunun (TGF) 2024 faaliyet takviminde yer alan turnuvaya, Türkiye’deki 10 kulübün yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Korineum ve Almanya'dan Castan takımları da katıldı.

        Cornelia Masters'ta Şehmus Işık, Emre Bahtoğlu ve Ramazan İnce’den oluşan Cullinan Golf Kulübü takımı toplamda 297 vuruşla birinci oldu. Turnuvayı Cullinan gibi 297 vuruşla tamamlayan İsmail Dengiz, Hasan Karagöz, Selim Esemenli'den oluşan Klassis Golf Kulübü ikinciliği; Recep Turan, Ali Kuş ve Anıl Amiklioğlu'ndan oluşan Taurus Golf Kulübü ise 299 net ile üçüncülüğü elde etti.

        Cornelia Masters’ta mücadele eden 35 oyuncu arasında en iyi bireysel skoru Ali Doruk Börekçi yaptı. Ankara Golf Kulübü adına yarışan Börekçi, şampiyonluk kupasının yanı sıra Cornelia Azur Villaları’nda bir haftalık tatil ve Cornelia Golf Kulübünde üç raunt golf kazandı.

        Turnuvayı toplamda 148 net ile bitiren İstanbul Golf Kulübünden Oğuz Şenol Yüce ikinciliği, Bodrum Golf Kulübünden Erol İslamoğlu da üçüncülüğü elde etti.

        Cornelia Masters için davet edilen kulüp başkan ve kaptanlarının yanı sıra misafir oyuncuların katıldığı Cornelia Open bu yıl 62 oyuncunun katılımıyla yapıldı. Turnuvada A kategorisinde Fahir Telli, B kategorisinde Gülay Dora ve C kategorisinde Banu Kocaoğlu ilk sırayı aldı.

        Turnuva sonunda düzenlenen ödül töreninde konuşan Cornelia Golf Kulübü Genel Müdürü Ali Şahin bir kez daha Türkiye’nin en iyi oyuncularını ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

        İlk iki yılda olduğu gibi çekişmeli bir turnuvayı geride bıraktıklarını belirten Şahin, "Ülkemizde örneği olmayan bir formatta tüm kulüpler iki gün boyunca sahamızda mücadele etti. İki kulübümüzün aynı puanla bitirdiği organizasyonda şampiyonluk kupasının sahibini son gün skorları belirledi. Cornelia Masters ve Cornelia Open'a katılan tüm oyunculara teşekkür ediyor, dereceye giren takım ve oyuncuları kutluyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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