Antalya'da müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Antalya'nın Serik ilçesinde iki katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

Kökez Mahallesi 3049. Sokak'taki Hasan Fazla'ya ait evin birinci kat balkonundaki klima motorundan çıkan yangın kısa sürede yayıldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Binanın ikinci katında kalan ve dumandan etkilenen Güner Fazla (79) ekiplerce evden çıkarıldı.

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırılan Fazla'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü.

Yangın nedeniyle evin balkonu bir odasında hasar oluştu.

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