Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da korsan taksi denetimi

        Antalya'da polis ekiplerince yapılan denetimlerde korsan taksicilik yapan kişilere ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 15:48 Güncelleme: 16.01.2024 - 15:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da korsan taksi denetimi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'da polis ekiplerince yapılan denetimlerde korsan taksicilik yapan kişilere ceza kesildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korsan taksiciliğin önlemesine yönelik 1-15 Ocak tarihlerinde çalışmalar yaptı.

        Uygulamalarda, korsan taksicilik yaptığı tespit edilen 103 sürücüye ceza kesildi ve araçları trafikten men edildi.

        Ayrıca denetimlerde aranan bir kişi yakalandı, yabancı uyruklu 5 kişi de İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kahreden acı! Nikâhına gidiyordu!
        Kahreden acı! Nikâhına gidiyordu!

        Benzer Haberler

        Alanya Ev Dışı Tüketim Ürünleri Gıda ve İçecek Fuarı 5-7 Şubat'ta yapılacak
        Alanya Ev Dışı Tüketim Ürünleri Gıda ve İçecek Fuarı 5-7 Şubat'ta yapılacak
        Alanya'da şarampole devrilen otomobilde sürücü yaralandı
        Alanya'da şarampole devrilen otomobilde sürücü yaralandı
        Cornelia Masters ve Open Golf Turnuvalarında şampiyonlar belli oldu
        Cornelia Masters ve Open Golf Turnuvalarında şampiyonlar belli oldu
        Antalya'da müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
        Antalya'da müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
        34. Hotel Equipment Fuarı, Antalya'da açıldı
        34. Hotel Equipment Fuarı, Antalya'da açıldı
        Cornelia Masters Golf Turnuvası sona erdi
        Cornelia Masters Golf Turnuvası sona erdi