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        Antalyaspor, Türkiye Kupası'ndaki Pendikspor maçına hazır

        Bitexen Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Siltaş Yapı Pendikspor ile yarın sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 17:42 Güncelleme: 16.01.2024 - 17:45
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        Antalyaspor, Türkiye Kupası'ndaki Pendikspor maçına hazır
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        Bitexen Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Siltaş Yapı Pendikspor ile yarın sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kırmızı-beyazlılar, Pendikspor karşılaşması öncesi son antrenmanında, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde taktik çalıştı.

        İdmanın ardından kampa giren Akdeniz ekibi, maç saatini beklemeye başladı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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