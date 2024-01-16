Alanyaspor, Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın evinde oynayacağı Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma çalışmalarıyla başladı.

Pas, 5'e 2 top kapma organizasyonlarının ardından antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

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