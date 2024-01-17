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        Antalya'da skuter denetimi yapıldı

        Antalya'da polis ekiplerince skuter denetimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 15:19 Güncelleme: 17.01.2024 - 15:19
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        Antalya'da skuter denetimi yapıldı
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        Antalya'da polis ekiplerince skuter denetimi yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, skuterlerin araç ve yaya trafiğini engellemeyecek şekilde park edilmesini, mevzuata uygun kullanılmasını sağlamak amacıyla eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi.

        İl genelinde 1-16 Ocak tarihlerinde yapılan denetimlerde, 1122 elektrikli skuter trafikten men edildi ve idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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