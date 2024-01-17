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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 19:59 Güncelleme: 17.01.2024 - 19:59
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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
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        Stat:AlanyaOba

        Hakemler: Alper Akarsu, Murat Temel, Özcan Sultanoğlu

        Corendon Alanyaspor: Yavuz Aygün, Yunus Bahadır (Dk. 77 Hadergjonaj), Fatih Aksoy, Lima, Furkan Bayır, Richard, Janvier (Dk. 91 Balkovec), Eren Altıntaş (Dk. 72 Yusuf Özdemir), Sisto (Dk. 106 Emirhan Çavuş), Eduardo (Dk. 111 Oğuz Aydın), Cordova (Dk. 77 Novais)

        Yılport Samsunspor: Szumski, Haluk Mustafa Tan, Yunus Emre Çift, Bola, Soner Gönül, Osman Çelik, Soner Aydoğdu (Dk. 104 Alper Efe Pazar), Muhammed Gümüşkaya (Dk. 120 Kerem Fidan), Dimata (Dk. 120+4 Mehmet Ali Kablan), Enes Albak (Dk. 46 Muhammet Ali Özbaskıcı), Ercan Kara (Dk. 63 Berhan Deniz)

        Goller: Dk. 17 Eren Altıntaş (Corendon Alanyaspor), Dk. 74 Muhammed Gümüşkaya, Dk. 91 Soner Aydoğdu, Dk. 120+1 Muhammet Ali Özbaskıcı (Yılport Samsunspor)

        Sarı kartlar: Dk. 73 Yunus Emre Çift, Dk. 78 Muhammet Ali Özbaskıcı (Yılport Samsunspor), Dk. 94 Balkovec, Dk. 100 Fatih Aksoy, Dk. 106 Emirhan Çavuş (Corendon Alanyaspor)

        ANTALYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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