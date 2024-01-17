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        Alanyaspor-Samsunspor maçının ardından

        Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda konuk olduğu Corendon Alanyaspor'u uzatma bölümü sonunda 3-1 mağlup ederek son 16 turuna yükselen Yılport Samsunspor'da teknik direktör Markus Gisdol, dakikalar geçtikçe daha iyi bir oyun ortaya koydukları maçta hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 20:30 Güncelleme: 17.01.2024 - 20:30
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        Alanyaspor-Samsunspor maçının ardından
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        Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda konuk olduğu Corendon Alanyaspor'u uzatma bölümü sonunda 3-1 mağlup ederek son 16 turuna yükselen Yılport Samsunspor'da teknik direktör Markus Gisdol, dakikalar geçtikçe daha iyi bir oyun ortaya koydukları maçta hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

        Gisdol, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, mücadelede normalden farklı olarak bazı değişiklikler yaptıklarını belirtti.

        Geçen hafta oynadıkları lig maçından dolayı kendini yorgun hisseden oyuncularının olduğunu anlatan Gisdol, "Geçen haftalarda çok forma şansı bulamayan bazı oyuncular için bu tür maçlar büyük şans oluyor. En iyi yapıyı bulmak için maç başlayınca biraz zamana ihtiyacımız oldu. Dakikalar geçtikçe oyunumuzu daha iyi oynamaya başladık ve bu galibiyeti hak ettik. Oyuncularımı kutluyorum. Umarım bir sonraki maçı kendi evimizde oynarız." diye konuştu.

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