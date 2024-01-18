Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya İl Sağlık Müdürü Evren Ekingen göreve başladı

        Antalya İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Evren Ekingen, görevi devraldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 12:23 Güncelleme: 18.01.2024 - 12:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya İl Sağlık Müdürü Evren Ekingen göreve başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Evren Ekingen, görevi devraldı.

        Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müdürlükte gerçekleştirilen törende Oğuz Karahan, görevi Ekingen'e devretti.

        Yaklaşık 8 ay önce göreve başladığını belirten Karahan, Ekingen'e başarı diledi.

        Ekingen de "Antalya'da bu göreve layık görülmek benim için büyük bir mutluluktur. Devraldığımız hizmet bayrağını daha iyi noktalara taşımak adına ekibimizle yoğun bir tempoda çalışacağız. Temel hizmet ve üretim alt yapımızı tüm sağlık çalışanlarımız ve yönetimle daha ileriye taşıyacağımıza inancım sonsuzdur. Amacımız sağlıkta kaliteden ödün vermeden halkımıza hizmet sunmak, hasta ve çalışan memnuniyetini artırmak olacaktır." ifadelerini kullandı.

        Ekingen, Karahan'a plaket verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Metro çalışması sırasında iki bina çöktü!
        Metro çalışması sırasında iki bina çöktü!
        Deprem etkisi yaratan toprak kayması!
        Deprem etkisi yaratan toprak kayması!
        Tüneldeki korkunç kaza kamerada!
        Tüneldeki korkunç kaza kamerada!
        Kayak tesisinde şambrelle gelen ölüm! "Tel örgülerde açıklık vardı" iddiası!
        Kayak tesisinde şambrelle gelen ölüm! "Tel örgülerde açıklık vardı" iddiası!
        AKOM'dan İstanbul için fırtına alarmı!
        AKOM'dan İstanbul için fırtına alarmı!
        Almanya'da çifte vatandaşlık yasasında sona gelindi
        Almanya'da çifte vatandaşlık yasasında sona gelindi
        Atina'da Fatih Terim fırtınası!
        Atina'da Fatih Terim fırtınası!
        "Türkiye'nin umutları gökyüzünün ötesine taşınıyor"
        "Türkiye'nin umutları gökyüzünün ötesine taşınıyor"
        Bakandan yardım talimatı
        Bakandan yardım talimatı
        Kızıldeniz'de neler oluyor?
        Kızıldeniz'de neler oluyor?
        Kupa'da rotasyon zamanı
        Kupa'da rotasyon zamanı
        O kentte doğal afetler iki kat arttı!
        O kentte doğal afetler iki kat arttı!
        "Gözünü Atina'daki finale dikebilir"
        "Gözünü Atina'daki finale dikebilir"
        Adaylar netleşti
        Adaylar netleşti
        "Kayıp kuşak olma ihtimali yüksek"
        "Kayıp kuşak olma ihtimali yüksek"
        İSKİ'den açıklama geldi! Barajlar o veriye çok yakın!
        İSKİ'den açıklama geldi! Barajlar o veriye çok yakın!
        Pakistan'dan İran'a saldırı!
        Pakistan'dan İran'a saldırı!
        2 avukat ve 1 polis memuru tutuklandı! Karakolda uyuşturucu takası!
        2 avukat ve 1 polis memuru tutuklandı! Karakolda uyuşturucu takası!
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var
        KÇÖ’de borçlanma yine yok
        KÇÖ’de borçlanma yine yok

        Benzer Haberler

        Ailelerin organ bağışı duyarlılığı, kalp bekleyen 3 hastaya can oldu
        Ailelerin organ bağışı duyarlılığı, kalp bekleyen 3 hastaya can oldu
        Milli okçu Mete Gazoz, bu yılda "yılın okçusu" olmaya odaklandı
        Milli okçu Mete Gazoz, bu yılda "yılın okçusu" olmaya odaklandı
        Serik Kaymakamlığı nüfus istatistiklerini paylaştı
        Serik Kaymakamlığı nüfus istatistiklerini paylaştı
        Kumluca'da ziraat odasının fabrikasında 320 ton zeytinyağı elde edildi
        Kumluca'da ziraat odasının fabrikasında 320 ton zeytinyağı elde edildi
        Meydanlarda beslenen güvercin ve kumrular, 'kuş gribi' tehlikesini artırıyo...
        Meydanlarda beslenen güvercin ve kumrular, 'kuş gribi' tehlikesini artırıyo...
        Savaş uçaklarını havada fotoğraflıyor
        Savaş uçaklarını havada fotoğraflıyor