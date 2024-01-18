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        Serik'te üniversite öğrencilerine memleketlerine gidip gelmeleri için yol yardımı

        Serik Belediyesi, ilçede öğrenim gören üniversite öğrencilerinin memleketlerine gidip gelmelerine destek olmak için başlattığı projeyi sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 15:47 Güncelleme: 18.01.2024 - 15:51
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        Serik'te üniversite öğrencilerine memleketlerine gidip gelmeleri için yol yardımı
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        Serik Belediyesi, ilçede öğrenim gören üniversite öğrencilerinin memleketlerine gidip gelmelerine destek olmak için başlattığı projeyi sürdürüyor.

        İlçede 2022'de başlatılan projeden yararlanan bazı üniversite öğrencileri, İlçe Belediye Başkanı Enver Aputkan'ı ziyaret ederek, teşekkür etti.

        Aputkan, yaptığı açıklamada, projeyi bu sene de devam ettirerek öğrencileri ailelerine kavuşturmaya devam edeceklerini ifade etti.

        Öğrencilik yıllarındaki zor şartları iyi bildiğini dile getiren Aputkan, "Hepimiz öğrencilik yıllarını yaşadık, kolay değildir. Belediye başkanı hem de eğitimci olarak yaptığım bütün kamu görevlerinde, öğrencilerimize, eğitime, okullarımıza, öğretmenlerimize elimizden gelen tüm desteği verdik." diye konuştu.

        Aputkan, Serik'te eğitim gören üniversite öğrencilerinin ailelerini ziyaretlerine yönelik yılda bir defa verdikleri desteğin iki yıldır sürdüğünü sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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