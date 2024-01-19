Alanyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın evinde oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman yaptı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma çalışmalarıyla başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Karşılaşma, yarın Alanya Oba Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak.

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