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        Alanyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın evinde oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 20:27 Güncelleme: 19.01.2024 - 20:27
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        Alanyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı
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        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın evinde oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Kulübün açıklamasına göre turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman yaptı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma çalışmalarıyla başladı.

        Pas organizasyonlarıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

        Karşılaşma, yarın Alanya Oba Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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