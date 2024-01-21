Antalya'da birlikte yaşadığı kadını öldüren kişi tutuklandı
Antalya'nın Kepez ilçesinde, birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde, birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.
Birlikte yaşadığı 3 çocuk annesi B.G'yi (26) öldüren ve daha sonra kendine zarar veren Y.G, tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
-Olay
Baraj Mahallesi'nde B.G. ile birlikte yaşadığı Y.G. (37) arasında 15 Ocak'ta belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Y.G. kadını 17 kez bıçaklamıştı. Kepez Devlet Hastanesine kaldırılan B.G. müdahaleye rağmen hayatını kaybetmiş, kendisine zarar veren şüpheli ise polis tarafından yaralı olarak yakalanmıştı.
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