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        Alanyaspor, Hatayspor maçına hazır

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 18:17 Güncelleme: 22.01.2024 - 18:32
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        Alanyaspor, Hatayspor maçına hazır
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        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Atakaş Hatayspor karşılaşması öncesi son çalışmasını yaptı.

        Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştiren turuncu yeşilli ekip, taktik oyunla idmanı tamamladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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