Alanyaspor, Hatayspor maçına hazır
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Atakaş Hatayspor karşılaşması öncesi son çalışmasını yaptı.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştiren turuncu yeşilli ekip, taktik oyunla idmanı tamamladı.
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