Antalya Emniyet Müdürü Çevik'ten 2023 değerlendirmesi

Antalya Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nde (AGC) düzenlediği basın toplantısında geçen yılı değerlendirdi.

Uyuşturucu konusunda Antalya'daki bazı algıları yenmeleri gerektiğini belirten Çevik, kentte "uyuşturucu baronu" diye tabir edilen organize bir örgütün olmadığını ve bazı ufak yapılanmaların kökünü kazıdıklarını söyledi.

Çevik, uyuşturucu ile anılan Zeytinköy bölgesinin de ciddi bir şekilde denetlendiğini dile getiren, "Zeytinköy'de herkes suça karışmıyor. Ben orada yaşayan vatandaşlarla oturup çay içiyorum, muhabbet ediyorum. Bu vatandaşlar operasyonlarımız için bizlere çok teşekkür ediyorlar, gerçekten çok memnunlar. İnşallah bu yıl yapacağımız çalışmalar neticesinde uyuşturucuyu gündemimizden çıkaracağız." dedi.

Göreve geldiği günden beri ekip sayılarını arttırarak daha fazla sahada olduklarını vurgulayan Çevik, "2023 yılında tüm terör örgütlerine yönelik 142 operasyon gerçekleştirip 355 kişiyi gözaltına aldık. Bunlardan 18'i tutuklandı, 72'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Geçen yıl teröre yönelik 126 operasyon yapılmışken biz bu sayıyı arttırdık." diye konuştu.

Ülke gündemini en çok meşgul eden konuların başında da göçmen kaçakçılığı olduğunu ifade eden Çevik, organizatörlere yönelik 44 operasyon yaptıklarını ve 21 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadelede tüm alanların kontrol altında olduğunu söyleyen Çevik, 2023'te yakalanan 1153 düzensiz göçmenden 625'inin sınır dışı edildiğini dile getirdi.

Çevik, narkotik operasyonlarda 2023'de bir önceki yıla göre daha başarılı oldukları bunun sebebinin de diğer illerle ve vatandaşlarla koordineli çalışmalarından kaynaklandığını ifade etti.

Narkotik operasyonlarında tüm teknik ve fiziki imkanların kullanıldığını aktaran Çevik, şunları kaydetti:

"2023'te 8 bin 569 narkotik operasyonu yaptık. Operasyonlarda 9 bin 584 kişi gözaltı alınırken bunlardan 960'ı tutuklandı. Ayrıca 538 kilogram esrar 147 kilogram eroin, 61 kilogram metamfetamin, 18 kilogram kokain, 8 kilogram sentetik uyuşturucu, 80 bin 669 uyuşturucu hap ve bin 670 kök kenevir bitkisine el konuldu. Bunun yanında 30 büyük şehir içerisinde düzenlenen narkotik operasyonu sayısı bakımından birinci sıradayız."

Uyuşturucuyla mücadelede bir yazılım projesi olan NARVAS ile ilgili de bilgi veren Çevik, bu sistem sayesinde tüm ihbarların, yakalamaların, geçmiş operasyonların kayıt altına alındığını söyledi.

NARVAS sistemiyle birlikte personelin daha planlı ve programlı hareket ettiğine değinen Çevik," NARVAS sistemi sayesinde ilimizde daha çok nerelere odaklanmamız gerektiğini analiz ediyoruz ve çok faydasını görüyoruz." diye konuştu.

Organize suç örgütlerine yönelik operasyonların da aralıksız sürdüğü belirten Çevik, son olarak Alanya'da cebir, şiddet, tefecilik ve haraç gibi konulardan bir çok vatandaşın canını yakan halk arasında "Adanalılar Grubu" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 12 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İl genelinde sokak eşkıyalarıyla ve organize suç örgütleriyle mücadelede kararlı olduklarını belirten Çevik, "2023'te 78 organize suç örgütü ve çetelere yönelik operasyon yaptık. Operasyonlarda 275 kişiyi gözaltına aldık. Bunlardan 105'i tutuklanırken 52'si de adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 5 organize suç örgütü çökertildi ve çok sayıda silaha el konuldu. Ayrıca 19 FETÖ operasyonu yaptık. 91 kişi gözaltına alındı, bunlardan 6'sı tutuklandı." dedi.

Kaçakçılıkla mücadelede de etkin bir çalışma sürdüklerini ifade eden Çevik, geçen yıl operasyonlarda 56 bin 450 litre akaryakıt, 54 bin 192 alkollü içki, 53 bin 89 sigara, 49 milyon makaronun ele geçirildiğini açıkladı.

Son olarak Antalya emniyet teşkilatı içinde yapılan değişikliklere de değinen Çevik, göreve gelmesiyle birlikte yüzde 15 personelin ofiste ve karargah birimlerinde, geri kalan yüzde 85 personelin sahada olduğunu söyledi.

Bu değişiklik sonucunda olaylara intikal sürelerinin de büyük oranda kısaldığını belirten Çevik, kentin tüm sokak ve kritik yerlerinde görev aldıklarını dile getirdi.

Çevik, sahile vuran cesetlerle ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu:

"Yaklaşık 2 ay öncesi Lübnan'dan bir gemiyle 80-90 Suriye vatandaşının Akdeniz açıklarında kaybolduğu yönünde bir haber var. Hava muhalefetinden dolayı geminin battığı şeklinde değerlendirme söz konusu. Denizdeki akıntı sonucunda bu vatandaşların kıyılarımıza vurduğunu değerlendiriyoruz. Bu cesetlerin bir kısmı da Kıbrıs'a vurmuş. Cesetlerin üzerindeki kıyafetlerin Suriye menşeli oluşundan dolayı böyle bir değerlendirmede bulunuyoruz."