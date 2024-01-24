Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:CorendonAirlines Park Antalya
Hakemler: Turgut Doman, Mustafa Sönmez, Hakan Karabalcık
Bitexen Antalyaspor: Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Bytyqi, Safuri, Saric, Larsson, Buksa
EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Mehmet Albayrak, Appindangoye, Murat Paluli, Uğur Çiftçi, Camara, Poungouras, Abdulkadir Parmak, Emrah Başsan, Manaj, Koita
Goller: Dk. 13 Koita (EMS Yapı Sivasspor), Dk. 27 Buksa (Penaltıdan), Dk. 45+4 Saric (Bitexen Antalyaspor)
Sarı kart: Dk. 26 Poungouras (EMS Yapı Sivasspor)
ANTALYA
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