Stat:CorendonAirlines Park Antalya

Hakemler: Turgut Doman, Mustafa Sönmez, Hakan Karabalcık

Bitexen Antalyaspor: Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Bytyqi, Safuri, Saric, Larsson, Buksa

EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Mehmet Albayrak, Appindangoye, Murat Paluli, Uğur Çiftçi, Camara, Poungouras, Abdulkadir Parmak, Emrah Başsan, Manaj, Koita

Goller: Dk. 13 Koita (EMS Yapı Sivasspor), Dk. 27 Buksa (Penaltıdan), Dk. 45+4 Saric (Bitexen Antalyaspor)

Sarı kart: Dk. 26 Poungouras (EMS Yapı Sivasspor)

ANTALYA

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