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        Futbol: Trendyol Süper Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 22:01 Güncelleme: 24.01.2024 - 22:01
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:CorendonAirlines Park Antalya

        Hakemler: Turgut Doman, Mustafa Sönmez, Hakan Karabalcık

        Bitexen Antalyaspor: Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Bytyqi (Dk. 78 Miloseviç), Safuri (Dk. 87 Van de Streek), Saric (Dk. 79 Erdal Rakip), Larsson, Buksa (Dk.90 Assombalonga)

        EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Mehmet Albayrak, Appindangoye, Murat Paluli (Dk. 87 Emre Gökay), Uğur Çiftçi, Camara, Poungouras, Abdulkadir Parmak (Dk. 64 Burak Kapacak), Emrah Başsan (Dk. 64 Kerem Atakan Kesgin), Manaj, Koita (Dk. 46 Barrow)

        Goller: Dk. 13 Koita (EMS Yapı Sivasspor), Dk. 27 Buksa (Penaltıdan), Dk. 45+4 Saric (Bitexen Antalyaspor)

        Sarı kart: Dk. 83 Bahadır Öztürk, Dk. 86 Safuri (Bitexen Antalyaspor), Dk. 26 Poungouras (EMS Yapı Sivasspor)

        ANTALYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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