Stat:CorendonAirlines Park Antalya

Hakemler: Turgut Doman, Mustafa Sönmez, Hakan Karabalcık

Bitexen Antalyaspor: Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Bytyqi (Dk. 78 Miloseviç), Safuri (Dk. 87 Van de Streek), Saric (Dk. 79 Erdal Rakip), Larsson, Buksa (Dk.90 Assombalonga)

EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Mehmet Albayrak, Appindangoye, Murat Paluli (Dk. 87 Emre Gökay), Uğur Çiftçi, Camara, Poungouras, Abdulkadir Parmak (Dk. 64 Burak Kapacak), Emrah Başsan (Dk. 64 Kerem Atakan Kesgin), Manaj, Koita (Dk. 46 Barrow)

Goller: Dk. 13 Koita (EMS Yapı Sivasspor), Dk. 27 Buksa (Penaltıdan), Dk. 45+4 Saric (Bitexen Antalyaspor)

Sarı kart: Dk. 83 Bahadır Öztürk, Dk. 86 Safuri (Bitexen Antalyaspor), Dk. 26 Poungouras (EMS Yapı Sivasspor)

ANTALYA

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