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        Antalyaspor-Sivasspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği EMS Yapı Sivasspor'u 2-1 yenen Bitexen Antalyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın, çok önemli 3 puan aldıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 22:41 Güncelleme: 24.01.2024 - 22:41
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        Antalyaspor-Sivasspor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği EMS Yapı Sivasspor'u 2-1 yenen Bitexen Antalyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın, çok önemli 3 puan aldıklarını söyledi.

        Yalçın, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bu ay 6. maçlarını oynadıklarını belirtti.

        Göreve geldiği günden bu yana sık maç fikstürü nedeniyle takımla çok fazla çalışma şansı olmadığına dikkati çeken Yalçın, maç maç oyunu iyileştirmeye çalıştıklarını kaydetti.

        Takım olarak daha üretken olmaya çalıştıklarını aktaran Yalçın, "Bugün 3 puan almak çok önemliydi. Çok zor bir ligde oynuyoruz. Puan cetvelinde herkes birbirine yakın olduğu için 2-3 mağlubiyetle herkesin sıkıntıya düşeceği bir lig." dedi.

        Oyunun ilk 45 dakikasında mükemmele yakın bir oyun oynadıklarına işaret eden Yalçın, "Geriye düşmemize rağmen hiç kopmadık. Bu da oyuncuların çok cesaretli olduğunu, mücadele ettiğini gösteriyor. Bu açıdan mutluyuz. Oyuncu grubumuz çok değerli. Mücadelelerinden dolayı onlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Geniş bir kadroya sahip olmadıklarının altını çizen Yalçın, çok fazla rotasyon yapma şanslarının olmadığını, dinlendire dinlendire futbolcularını maçlara çıkarmaya çalıştıklarını vurguladı.

        Yalçın, fikstürün normale dönmesi halinde oyuncularının 70-80 dakika daha aktif olacağını, ilk yarıdaki oyunu 90 dakikaya yayabileceklerini dile getirdi.

        Yalçın, 2-3 transfere ihtiyaçları olduğunu ifade etti.

        Bir gazetecinin, İsrailli futbolcu Jehezkel'in Trabzonspor maçının ardından yaptığı harekete ilişkin sorusuna, "Ülkenin hassas noktalarına dokundu. Profesyonel bir futbolcunun yapmaması gereken bir davranıştı. Bu tür mesajları sporcular veremez, vermelerine gerek yok. İşleri sadece futbol oynamak, spor yapmak olmalı. Elimizde olmayan nedenlerle o arkadaşla yolumuzu ayırmaya karar verdik. Doğru bir karardı bence de. İyi oyuncuydu ama hassas noktalar futboldan, spordan daha önemli." yanıtını verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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