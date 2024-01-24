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        Antalyaspor-Sivasspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk olduğu Bitexen Antalyaspor'a 2-1 yenilen EMS Yapı Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, 3 puan kaybettiklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 22:47 Güncelleme: 24.01.2024 - 22:47
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        Antalyaspor-Sivasspor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk olduğu Bitexen Antalyaspor'a 2-1 yenilen EMS Yapı Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, 3 puan kaybettiklerini söyledi.

        Uygun, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Antalyaspor'u tebrik ettiğini belirtti.

        Antalyaspor'un güzel top oynadığına dikkati çeken Uygun, rakipleri 4 günde bir maç oynarken kendilerinin 3 günde bir maç oynadığını kaydetti.

        Zor hava şartlarında 1 aydır 3 günde maç yapmanın zorluklarını yaşadıklarını aktaran Uygun, şöyle konuştu:

        "Kadromuzda değişiklikler ve sakatlıklardan dolayı kadro kurmakta zorluk çektiğimiz bir ortamda fikstürün acısını çektik. Bu işleri organize eden arkadaşlar işi bilmedikleri için onlara söylenecek söz de var ama ne söyleyeyim. Bizim ülkemizde maalesef bazı gerçekleri söyleyemiyoruz. Halil Umut Meler diye arkadaş orada ofsayt çizgiyi çekse ofsayt olup olmadığını çok iyi görürdük. En azından onunla ilgili konuşmazdık. 3,5 dakikada çizemediler. 3 puan kaybettik. Sivasspor olarak eksiklerimize rağmen başımızı kaldıracağız ve yolumuza devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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