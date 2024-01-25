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        Antalyaspor okullardaki yetenekli sporcuları tespit ediyor

        Antalyaspor Kulübü Altyapı Koordinatörü Ferda Ramanlı, "Kalifiye antrenör, iyi sporcu ve teknolojik destek ile çalışmalarımızı yapma hedefindeyiz. Antalya'daki 139 okula giderek sporcuları tespit etmek istiyoruz. 25 okula ulaştık ve 400 sporcu tespit ettik." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 14:58 Güncelleme: 25.01.2024 - 14:58
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        Antalyaspor okullardaki yetenekli sporcuları tespit ediyor
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        Antalyaspor Kulübü Altyapı Koordinatörü Ferda Ramanlı, "Kalifiye antrenör, iyi sporcu ve teknolojik destek ile çalışmalarımızı yapma hedefindeyiz. Antalya'daki 139 okula giderek sporcuları tespit etmek istiyoruz. 25 okula ulaştık ve 400 sporcu tespit ettik." dedi.

        Ramanlı, kulübün Hasan Subaşı Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalyaspor'da yeni bir altyapı anlayışına başladıklarını söyledi.

        Antalyaspor Akademisi'nin ciddi yatırımlarla Türkiye'ye örnek olma yolunda ilerlediğini belirten Ramanlı, eğitim kadrolarını yenilediklerini, tesislerin tamamını revize ettiklerini kaydetti.

        Ramanlı, akademide 208'i lisanslı yaklaşık bin sporcunun olduğu bilgisini verdi.

        Antalyaspor'da kulüp DNA'sını oluşturmak için ciddi atılımlar yaptıklarına dikkati çeken Ramanlı, Türkiye'deki kulüplerin A takımlarında olan test ve ölçüm cihazlarını akademiye kazandırdıklarının altını çizdi.

        Kulübe ait yazılım sistemi oluşturduklarını ifade eden Ramanlı, "Akademimizdeki bütün çocukların verileri, gelişimleri sistemimizde kayıtlı. Hangi antrenmanda hangi sayısal verilere ulaştıklarını GPS sistemi ile tespit ediyoruz. Türkiye'de sadece Antalyaspor'da olan kuvvet platformunu kullanıyoruz. Tüm sporcuların her türlü fiziksel verilerine sahibiz. Böylece eksikliklerini öğrenip giderme şansı yakalıyoruz. Tamamen bilimsel ve verilerle çalışıyoruz." diye konuştu.

        Ana hedeflerinin A takıma oyuncu yetiştirmek olduğuna işaret eden Ramanlı, "Kalifiye antrenör, iyi sporcu ve teknolojik destek ile çalışmalarımızı yapma hedefindeyiz. Antalya'daki 139 okula giderek sporcuları tespit etmek istiyoruz. 25 okula ulaştık ve 400 sporcu tespit ettik. Bu sporcuları tesislerimizde çeşitli testlerden geçirip kategorilere ayıracağız. Bir kısmını bünyemizde, bir kısmını da ASKF bünyesindeki kulüplerde değerlendireceğiz." bilgisini verdi.

        Ramanlı, akademideki diğer amaçlarının da röportaj yaparken düzgün diksiyonla konuşan, İngilizce bilen, entelektüel sporcular yetiştirmek olduğunu vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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