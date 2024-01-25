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        Antalya'da iş yerinin önünde havaya ateş açan şüpheli tutuklandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde, bir iş yerinin önünde araçtan tabancayla havaya ateş açtıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 15:07 Güncelleme: 25.01.2024 - 15:16
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        Antalya'da iş yerinin önünde havaya ateş açan şüpheli tutuklandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde, bir iş yerinin önünde araçtan tabancayla havaya ateş açtıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çarşı Mahallesi Kale Yolu Caddesi'nde bulunan iş yerinin önünde araçtan havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        Yapılan araştırmada kimlikleri belirlenen şüpheliler H.K. ve C.K. genel güvenliği kasten tehlikeye sokma suçundan gözaltına alındı.

        Şüphelilerin ev, araç ve iş yerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 25 fişek ve 3 boş kovan ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.K. savcılık sorgusu sonrası serbest bırakıldı, C.K. ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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